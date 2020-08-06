"أتمنى تعميمه".. الحلفاوي يشيد باقتراح وزير خارجية لبنان بخضوع المساعدات المالية لإشراف دولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، باقتراح وزير خارجية لبنان بخضوع المساعدات المالية، بعد انفجار مرفأ بيروت، لإشراف دولي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "وزير خارجية لبنان يقترح أن تخضع المساعدات المالية في هذه النكبة لإشراف دولي.. اقتراح وجيه أتمنى تعميمه في كل الحالات المماثلة، وذلك بإنشاء مكتب بالأمم المتحدة للإشراف على المساعدات المالية للدول المتضررة وأوجه صرفها".

وأضاف: "ما يشكل ضمانا للمتبرعين بأن أموالهم ستنفق في الغرض المحدد لها".

يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء أول أمس الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع جرحى وشهداء.