محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة كندة علوش، على توضيح رأيها فيما يحدث بلبنان من عمليات إغاثة، إثر حادث التفجير، الذي وقع في بيروت.
وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر: "حركة المجتمع المدني والجمعيات والشباب اللي عم تساعد بالشارع وتشتغل بالإغاثة وتبذل مجهود جبار للتخفيف من آلام الناس والأسر المتضررة بسبب التفجير، رائعة بتزرع الأمل وبتستاهل كل الاحترام والتقدير".
وأضافت : "تحية لصمود وشجاعة شعب لبنان الرائع.. يا رب يهون عليكن هذه المحنة ويحمي بلادنا".
يذكر أن، حادث إنفجار أليم، وقع مساء أول أمس الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في وقوع جرحى وشهداء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادث الانفجار.. كندة علوش: "تحية لصمود وشجاعة شعب لبنان الرائع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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