بعد حادث الانفجار.. كندة علوش: "تحية لصمود وشجاعة شعب لبنان الرائع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة كندة علوش، على توضيح رأيها فيما يحدث بلبنان من عمليات إغاثة، إثر حادث التفجير، الذي وقع في بيروت.

وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر: "‏حركة المجتمع المدني والجمعيات والشباب اللي عم تساعد بالشارع وتشتغل بالإغاثة وتبذل مجهود جبار للتخفيف من آلام الناس والأسر المتضررة بسبب التفجير، رائعة بتزرع الأمل وبتستاهل كل الاحترام والتقدير".

وأضافت : "تحية لصمود وشجاعة شعب لبنان الرائع.. يا رب يهون عليكن هذه المحنة ويحمي بلادنا".

يذكر أن، حادث إنفجار أليم، وقع مساء أول أمس الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع جرحى وشهداء.