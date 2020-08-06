يسرا عن "صاحب المقام": "أحب المبدأ الصوفي ودوري كان مكتوب لراجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يعرض للفنانة يسرا حاليًا فيلم "صاحب المقام"، عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، وهو بمثابة عودتها للسينما بعد غياب 8 سنوات، ظهرت خلالها في أكثر من عمل كضيفة شرف.

وتحدثت يسرا عن الفيلم، خلال لقاء "أونلاين"، مع الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد في برنامج "Scoop With Raya"، مؤكدة أن دور "الست روح"، الشخصية التي جسدها خلال أحداث الفيلم، كان مكتوبا لرجل في البداية، ولكن تم تغييره لامرأة من قبل المخرج ماندو العدل.

وأضافت في اللقاء: "أعتقد أن تغييره لواحدة ست عمل فرق في المعنى".

وتحدثت "يسرا" في اللقاء عن شخصية "روح"، قائلة: "الست دي عبارة عن ضمير، عشان كدا سماها روح، هي بتنور له الطريق الصح كل ما يجي يغلط أو يتسرع في قرار هياخده في حياته هي كانت بتوجهه، الدور ده مش كل يوم هلاقيه".

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وتطرقت يسرا في حديثها للطرق الصوفية، قائلة: "المبدأ الصوفي أنا بحبه أوي وبحس إنه بيعرف يتصالح مع نفسه وحتى مع الأعداء، المبدأ الصوفي يعتبر أن نصه التاني هو الآخر بغض النظر مين هو الآخر، وفي محبة وتسامح".

وتابعت: "قصة أستاذ إبراهيم عيسى، قصة مهمة جدا، أنا أول مرة أشتغل معاه وأقابله، وهو كان كاتب الدور لراجل ومحمد العدل قال لو يسرا قالت موافقة أنا هقلب الدور، فقلت له الدور حلو، وفضلت أسأل الست دي هتلبس إيه، قالي أنا هخليها في كل مكان تلبس اللبس بتاع المكان اللي هتبقى فيه، ده كان جمال الموضوع كنت بشوف نفسي مختلفة".

وأعربت يسرا عن سعادتها بالتعاون مع فريق العمل، قائلة: "أمينة خليل حبيبتي بحس إنها ليها شخصية وحدوتة لوحدها وبشوف آسر عنده موهبة غير عادية، واتكلمنا إننا إزاي أنا وهو هنبقى في فيلم زي ده، والحاج أحمد السبكي بحييه على الفيلم".

"صاحب المقام" بدأ عرضه حصريا عبر منصة "شاهد VIP" في عيد الأضحى الفيلم من بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، والراحل إبراهيم نصر؛ ومن كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.