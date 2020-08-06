فيديو| دعما لبيروت.. عاصي الحلاني يطرح أغنية جديدة بعنوان "على مين متكلين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرح الفنان عاصي الحلاني، أغنيته الجديدة "على مين متكلين"، عبر حسابه على تويتر، تزامنا مع انفجار مرفأ بيروت.

ونشر الحلاني، الأغنية، وعلق: "على مين متكلين، كلمات ‎طليع حمدان، وألحان ‎عاصي الحلاني، وتوزيع ‎طوني سابا، وماستر ‎محمد المقهور".

يذكر أن، حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع جرحى وشهداء.