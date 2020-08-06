محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
طرح الفنان عاصي الحلاني، أغنيته الجديدة "على مين متكلين"، عبر حسابه على تويتر، تزامنا مع انفجار مرفأ بيروت.
ونشر الحلاني، الأغنية، وعلق: "على مين متكلين، كلمات طليع حمدان، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، وماستر محمد المقهور".
يذكر أن، حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في وقوع جرحى وشهداء.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| دعما لبيروت.. عاصي الحلاني يطرح أغنية جديدة بعنوان "على مين متكلين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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