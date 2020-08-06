كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد تدمير منزله في انفجار بيروت.. شقيق عادل كرم يكشف لـ"الخليج 365 الفني" تطورات حالته الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المنتج اللبناني طارق كرم، شقيق الممثل ومقدم البرامج "عادل كرم"، عن حزنه الشديد على أرواح شهداء الانفجار الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الثلاثاء، وتسبب في تدمير منزل شقيقه عادل بشكل كبير.

وقال طارق في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" إن شقيقه عادل بخير معلقًا: "عادل بخير وبحمد الله في كل حال والله يرحم الشهداء ويشفي المصابين".

من جانب آخر، أثار عادل كرم ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شارك جمهوره بصور من داخل منزله عبر حساباته الرسمية، وتأثر بشكل كبير بقوة الانفجار وتدمر جزء كبير منه وظهر وهو يجلس بداخله بالرغم من تحطمه وقال "ياضيعان العمر".

يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صغوف رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث المؤسف.