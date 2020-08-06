شكرا لقرائتكم خبر عن حالة اجتماعية.. تفاصيل أغنية أحمد عبد النبى الجديدة مع محمد محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد محسن لأول مرة مع الشاعر أحمد عبد النبي في أغنية بألبومه الجديد، تحمل طابع موسيقى ستايل، باسم حالة اجتماعية، وهي من ألحان جوليو.ومن المقرر أن يتم تسجليها الأيام المقبلة على أن يتم طرحها بعد ذلك في وقت طرح الألبوم، حسبما أكد شاعر الأغنية أحمد عبد النبى لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى طرح محمد محسن النشيد الوطنى السابق لمصر «اسلمى يا مصر إننى الفدا.. ذى يدى إن مدت الدنيا يدًا» قبل أن يتبدل ‏إلى "بلادى بلادى" وقدمه محسن فى شكل جديد من إخراج حسام حامد.

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وحاز الكليب على مشاهدات كبيرة ليصبح النشيد ‏الوطنى على السوشيال ميديا.

وعن نجاح الأغنية قال الفنان محمد محسن، إن إعادة غنائه لنشيد «اسلمى يا مصر» شرف له ولأى شخص فى الوسط الفنى، معربًا عن ‏سعادته من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعى حول الأغنية‎.‎