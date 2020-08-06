حمو بيكا يغنى باللغة الإنجليزية رغم أنف الـ"باتون ساليه" (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حمو بيكا مؤدى المهرجانات يتعمد إضحاك جمهوره بعد تصوير عدد من الفيديوهات يتعثر فيها فى نطق بعض الكلمات مثل "باتون ساليه" و"رب الكون ميزنا بميزة" وكان آخر تلك الكلمات فيديو نشره على صفحته على "فيس بوك" يغنى فيه باللغة الإنجليزية "ميس يو هارد أنا مش قادر" معلقا على الفيديو: "التريند الجديد هنضحك مصر كلها".
كان حمو بيكا قد رد على احتواء عدد من الأغانى التى أصدرها لكلمات مسيئة، قائلاً: "مهرجان أمك صاحبتي، هذه الجملة عرضت فى فيلم حرب كرموز ولم أكن صاحبها، ومع احترامى للجميع، اللى مش عاجبه حمو بيكا، ميتفرجش عليه، واخرج من حياتى، أنا مش هبطل اللى بعمله نهائي، اللى عايز يسمع حمو بيكا يسمعه، ولو عاد بيا الزمن مش هغنى هذا المهرجان، وهناك أمور كنت أفعلها فى السابق لم أعد أقوم بها".
وقال حمو بيكا خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365: "تعاقدت مع شركة كبرى، لو أنا فاشل مكنتش تعاقدت معها، والشركة ستراجع كلمات المهرجانات التى سأغنيها".
وردًا على الأنباء حول خطوبته، قال: "محصلش نصيب وبينا شوية مشاكل، وأنا لا أحب الأغانى الرومانسية، مفيش حاجة اسمها حب، أنا لا أزعل على أى شخص فى الحياة سوى أبى وأمى، ويوم ما سبت حبيبتى غنيت أغنية "حب عمرى".
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