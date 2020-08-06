شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة جنات ترزق بطفلتها الثانية وتطلق عليها "جوليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزقت النجمة المغربية جنات أمس، بطفلتها الثانية والتي اطلقت عليها اسم "جوليا"، بعد ان انجبت طفلتها الأولي "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان والتي جمعتها به صورة رومانسية منذ أيام قليلة على حسابها الشخصي "انستجرام".

وفي مايو 2019، رزقت الفنانة جنات، بمولودتها الأولى "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان. وكانت جنات قد احتفلت بزفافها على محمد عثمان بحضور عدد كبير من الوسط الفني والغنائي على رأسهم النجوم سميرة سعيد ومحمد حماقي ورامي صبري وتامر عاشور وأحمد جمال ومصطفى قمر وآخرون من النجوم.

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وكانت قد كشفت المطربة جنات إن الأمومة لم تغيركثيرا في حياتها، لأن والدتها تساعدها، وأن ابنتها متعلقة بوالدها رغم انشغاله فى العمل، وأنها تفرح بتلك العلاقة وقالت جنات، فى تصريحات تلفزيونية: " حتى الآن أشعر أنها أختى .. والأمومة ما غيرتش كتيرلأن ماما هى اللى قامت بالواجب ربنا يديها الصحة.. عشان كده أنا مش حاسة أوى دلوقتى..وكمان مش متعلقة بيا زى ماما..هى متعلقة بماما أكثر ووالدها..أنا آخر حد .. بتحبى وكل حاجة بس مش زى باباها وماما.. البنت دايما حنونة أكتر مع الأب .. طول اليوم مشغول وعنده شغل وما بيقعدش معاها كتير..ومتعلقة به فعلا سر غريب.. ساعات بغير لأنى بعمل مجهود أكتر وبتحب أبوها أكتر ولكن بفرح بالعلاقة دى".