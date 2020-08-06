شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى لشعب لبنان: وجعكم وجعنا ودعمكم واجب علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الفنانة التونسية هند صبرى شعب لبنان بكلمات مؤثرة ، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الأليم ، وكتبت عبر صفحتها على "فيس بوك": "بيروت خيرها سابق ..أناس كثيرة اعتبروها ملجأ و مأوى من الحزن والاكتآب.. أكثر مدينة تشعرك براحة نفسية و تعطيك طاقة إيجابية فى أحلك أيامك حتى وهى فى أحلك أيامها".

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وأضافت هند صبرى: "أنا شخصيا لدى أهل و أصدقاء فى بيروت طالما وضعونى فوق رأسهم و لم يشعرونى أبدا أننى غريبة وأنا وسطهم.. دائما بيروت تتجمل و تفتح الأبواب و تشد من أزر زوارها حتى وهى فى لحظات حزنها".

واختتمت الفنانة التونسية: "من عرف بيروت بكى اليوم و غضب مع أهلها.. لا تستحق أبدا هذه النكبات المتتالية.. "بيكفي" مثل ما تقولون.. بيروت ما يلبقلها الحزن.. وجعكم وجعنا ونكبتكم نكبتنا ودعمكم بما نقدر عليه واجب علينا".