- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى لشعب لبنان: وجعكم وجعنا ودعمكم واجب علينا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الفنانة التونسية هند صبرى شعب لبنان بكلمات مؤثرة ، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الأليم ، وكتبت عبر صفحتها على "فيس بوك": "بيروت خيرها سابق ..أناس كثيرة اعتبروها ملجأ و مأوى من الحزن والاكتآب.. أكثر مدينة تشعرك براحة نفسية و تعطيك طاقة إيجابية فى أحلك أيامك حتى وهى فى أحلك أيامها".
وأضافت هند صبرى: "أنا شخصيا لدى أهل و أصدقاء فى بيروت طالما وضعونى فوق رأسهم و لم يشعرونى أبدا أننى غريبة وأنا وسطهم.. دائما بيروت تتجمل و تفتح الأبواب و تشد من أزر زوارها حتى وهى فى لحظات حزنها".
واختتمت الفنانة التونسية: "من عرف بيروت بكى اليوم و غضب مع أهلها.. لا تستحق أبدا هذه النكبات المتتالية.. "بيكفي" مثل ما تقولون.. بيروت ما يلبقلها الحزن.. وجعكم وجعنا ونكبتكم نكبتنا ودعمكم بما نقدر عليه واجب علينا".
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبرى لشعب لبنان: وجعكم وجعنا ودعمكم واجب علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.