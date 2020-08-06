شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة للفنان محمد رمضان بين معجبيه فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور والفيديوهات وهو بين جمهوره أثناء تواجده في الساحل الشمالي.



محمد رمضان بين جمهوره

وفي وقت سابق، شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعدد من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها وهو يغني ويرقص مع جمهوره في الساحل الشمالي.



محمد رمضان مع عدد من المعجبات

وحرص العديد من محبي الفنان محمد رمضان على التقاط الصور والفيديوهات التذكارية خلال رقصه معهم على البلاج في الساحل الشمالي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ساعات من مشاركة النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد له وهو على متن يخت في البحر خلال قضاء إجازته الصيفية.

Advertisements



محمد رمضان في الساحل الشمالي

وهذه ليست المرة الأولى التي يرقص فيها محمد رمضان مع جمهوره في الساحل الشمالي، ففي الشهر الماضي، شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو جديد ظهر فيه وهو يرقص ويغني مع المصطافين على البلاج في الساحل الشمالي، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بحبسه.

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان إعجاب عشرات الآلاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا: "حب الناس نعمة لا تقدر بالمال".











الفنان محمد رمضان