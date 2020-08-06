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صور جديدة للفنان محمد رمضان بين معجبيه فى الساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور والفيديوهات وهو بين جمهوره أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

محمد رمضان بين جمهوره
محمد رمضان بين جمهوره

 

وفي وقت سابق، شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعدد من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها وهو يغني ويرقص مع جمهوره في الساحل الشمالي.

محمد رمضان مع عدد من المعجبات
محمد رمضان مع عدد من المعجبات

 

وحرص العديد من محبي الفنان محمد رمضان على التقاط الصور والفيديوهات التذكارية خلال رقصه معهم على البلاج في الساحل الشمالي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ساعات من مشاركة النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد له وهو على متن يخت في البحر خلال قضاء إجازته الصيفية.

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محمد رمضان في الساحل الشمالي
محمد رمضان في الساحل الشمالي

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يرقص فيها محمد رمضان مع جمهوره في الساحل الشمالي، ففي الشهر الماضي، شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو جديد ظهر فيه وهو يرقص ويغني مع المصطافين على البلاج في الساحل الشمالي، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بحبسه.

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان إعجاب عشرات الآلاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا: "حب الناس نعمة لا تقدر بالمال".

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الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

 

محمد رمضان
محمد رمضان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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