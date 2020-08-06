شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "غالية" يشارك بمهرجان سياتل للسينما العربية فى ‏الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مهرجان سياتل للفيلم العربى بالولايات المتحدة الأمريكية فيلم ‏غالية للمخرج أيمن صقر للمشاركة فى فعالياته، بعدما حصد ‏الفيلم " جائزة أفضل فيلم فى أكاديمية بلندن.‏ الفيلم يسرد قصص تهم الفتيات‎ ‎ويناقش قضية كيفية إثبات الوجود ‏فى الحياة وأن تكون المرأة قوية من خلال قصص ترصد حياة عدد ‏من النساء فى المجتمع كما يعالج مشاكل الرجل والمرأة .‏ Advertisements كانت بطلة الفيلم شيماء القاسم قد كشفت عن مشاركتها فى هذا ‏الفيلم لأنها تهتم بالأعمال التى تهم قضايا المرأة والطفل بشكل ‏عام، مؤكدة أنها عملت من قبل مع منظمة "اليونيسيف" بشأن هذه ‏القضايا من أجل توعية الناس، متابعة: "هذا الفيلم كان بمثابة ‏الفرصة الأولى لى لتقديم رسالة من خلال دور يناقش قضية ‏تتعرض لها المرأة بشكل عام، وكيفية الدفاع عن نفسها وتطبيق ‏هذا الكلام".‏

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