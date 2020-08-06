شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير معلقا على تفجيرات بيروت: "حفظ الله لبنان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكينج محمد منير، على حادث انفجار مرفأ بيروت، والذى أول امس الثلاثاء، وخلف عشرات الضحايا وآلاف المصابين، عبر حسابه بموقع تويتر، منذ قليل، قائلاً:"حفظ الله لبنان".



محمد منير تويتر

وتسببت التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، في مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطني العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري.

وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت في مقابلة مع تلفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

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من جانب أخر، يتعاون الكينج محمد منير لأول مرة مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، في أغنية ضمن ألبومه الجديد تحمل طابع التفاؤل والبهجة، وهى من توزيع عمر إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحه ضمن أحداث ألبوم الجديد ليتم طرحه خلال هذا العام، وقال مؤلف الأغنية الشاعر أحمد حسن راؤول، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع الكينج محمد منير ، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال الغنائي التي قدمها من قبل.

يذكر أن آخر ما طرح الكينج محمد منير كان أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.

كما شارك في فيديو كليب أغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"، وكان الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة.