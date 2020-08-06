شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى وكندة علوش وأصالة يعلقن على تفجيرات لبنان:"بيروت بتبقى قويّه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت كلا من المطربة ماجدة الرومى والفنانة كندة علوش والمطربة السورية أصالة نصرى على حادث انفجار مرفأ بيروت، والذى وقع الثلاثاء، وخلف عشرات الضحايا وآلاف المصابين.

ونشرت المطربة اللبنانية ماجدة الرومى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورتها خلال تقبيل علم لبنان، وعلقت قائلة:" أَكْثَر عُيُون حَزِينَةٌ هِيَ عُيُونٌ لُبْنَان".



ماجدة الرومى

وحرصت الفنانة السورية أصالة نصرى، على مشاركة فيديو لسيدة تعزف رغم الدمار الذى تسبب به انفجار بيروت وعلقت قائلة:" بيروت لاتموت .. بيروت بتبقى قويّه .. بيروت الأمل"

وكتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع تويتر:" حركة المجتمع المدني والجمعيات والشباب اللي عم تساعد بالشارع وتشتغل بالإغاثة وتبذل مجهود جبار للتخفيف من آلام الناس والأسر المتضررة بسبب التفجير رائعة بتزرع الأمل وبتستاهل كل الاحترام والتقدير تحية لصمود وشجاعة شعب لبنان الرائع يارب يهون عليكن هالمحنة ويحمي بلادنا تفجير بيروت".

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كندة علوش عبر تويتر

وتسببت التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، في مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطني العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري.

وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت في مقابلة مع تلفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.