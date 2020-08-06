شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس عن حذف مشاهد الراقصة من "ضارب عليوى": طلبات الجمهور أوامر والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن نصر محروس بدأ مشواره فى صناعة النجوم خلال فترة التسعينيات بإطلاق مجموعة ألبومات تحت عنوان فري ميكس وابتدأها بألبوم فرى ميكس 1 ثم فري ميكس 2، وتضمن هذين الألبوميين أغنيتين بصوت نصر محروس تحت اسم "هريدى" وقدمهما باللهجة الصعيدية البحتة.
وطرح المطرب مصطفى شوقى نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" التى طرحها منذ أسبوع، بدون مشاهد الراقصة، بعد انقادات مشاهد الراقصة التى شاركته الكليب فى نسخته الأولى رغم الإشادة بالأغنية وموسيقاها إلا أن الانتقادات جعلت المنتج نصر محروس يفضل تصوير نسخة أخرى من الكليب.
كان شوقى قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ضارب عليوى" عبر موقع "يوتيوب" تزامنًا مع عيد الأضحى، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب وشاركته الراقصة ليندا، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى أغنية "ملطشة القلوب".
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