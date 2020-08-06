شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغنية يقدمها فريق BTS فى حفل " MTV Video Music Awards" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفريق الكوري " BTS " الشهير في حفل " MTV Video Music Awards" لعام 2020 المقرر إقامته نهاية شهر أغسطس الجاري ، و كانت من أكثر الأسئلة التي تشغل بال محبي وعشاق الفريق الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم عن الأغنية التي سيقدمها الفريق بالحفل .



BTS

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كشفت التقارير الفنية أن الفريق الكوري " BTS "سيقدم خلال الحفل أغنيته السينجل الجديدة " Dynamite " وذلك بعد أيام معدودة من الإطلاق الرسمي لها ، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الاغنية رسميا يوم 21 أغسطس الجاري و هو نفس اليوم الذي سيطلق أيضا الكليب الخاص بها ، و قد كشف الفريق أن أغنية " Dynamite " هي واحدة من أغنيات الألبوم الجديد الذي سيطلقه الفريق الكوري لكن لم يعلن حتي الآن عن اسم الألبوم أو موعد إطلاقه .

يذكر انه من المقرر إقامة حفل " MTV Video Music Awards" لعام 2020 في 30 أغسطس المقبل ، و حسب موقع جاست جيرد " انه تم إضافة فئات جوائز جديدة علي الترشيحات هذا العام و من ابرزها "أفضل فيديو موسيقي من المنزل" و "أفضل أداء خلال فترة العزل".