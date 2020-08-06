"قسمت".. محمد إمام يرزق بمولودته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان محمد إمام صورة له عبر إنستجرام احتفالا بوصول ابنته الثانية.
وعلق إمام على الصورة: "(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى)، عمري ما كنت أتخيل إن ربنا هيرزقني ببنتين، قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة، يلا دلعوها بقى، ودلعوني أنا كمان علشان أبو البنات لازم يدلع، ربنا يحفظ جميع أطفالنا، الحمد لله".
يذكر أن محمد إمام رزق بابنته الأولى خديجة في منتصف عام 2019، ودائما ما ينشر صورا عن تغير حياته، بعد قدومها للحياة.
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