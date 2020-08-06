خاص| أول تعليق من صناع "ضارب عليوي" بعد طرح نسخة جديدة من الكليب دون الراقصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح المخرج والمنتج نصر محروس نسخة جديدة، أمس الأربعاء، من كليب أغنية "ضارب عليوي" أحدث أغاني الفنان مصطفى شوقي، كأول رد فعل على التحفظات التي أثارها رواد مواقع التواصل على مشاركة الراقصة الاستعراضية لينا بالكليب.

المنتج نصر محروس في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "نحن نقدم عملنا بغرض أن الجمهور يكون مبسوط، وبمجرد أن شعرنا بوجود تحفظات، سعينا فورا لإرضائهم، وعملنا طول أيام العيد بلا نوم لطرح النسخة الجديدة، وحذف ما لم يرضوا عنه":.

وأضاف: "ليس عيبا أن نرضي الجمهور بالعكس نحن دونهم ولا حاجة، ونسعى دوما ونحب أن يكون مبسوط".

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ومن جهته، قال الفنان مصطفى شوقي: "نحن مع كل الآراء الإيجابية، وهدفنا أن نسعد الناس بما نقدمه، ومع متابعة ردود الفعل سعينا للتغيير".

مصطفى شوقي في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، تحدث عن نجاح الأغنية، وقال: "قدمنا عملنا بالاجتهاد وندعي ربنا بالتوفيق، والحمد لله بكرم من ربنا أعجب الناس بالموضوع في وقت قليل، وتفهموا أننا نسعى لتقديم شكل فني خاص، ومفردات جديدة، وحتى من لم يفهم بعض الكلمات بالبداية، بدأ يسعى للتعرف عليها ، مع العلم أن كل ما نقدمه من داخل البيئة المصرية، وكلها كلمات تقال في الصعيد والمدينة وفي الحارة".

"ضارب عليوي" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج نصر محروس، وهي ثالث الأغاني التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي، إذ قدم "أبويا وصاني" كإهداء للجيش المصري، ولاقت أغنيته "ملطشة القلوب" نجاحا كبيرا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال والملحن بلال سرور صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".