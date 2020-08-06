فيديو| كارمن لبس عن انفجار بيروت: "رأيت طائرتين قبل الحادث ولن أكذب عيوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة كارمن لبس، عن الانفجار الذي وقع أول أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة أنها شاهدت طائرتين تحلقان بالتزامن مع وقوع الانفجارين الأول والثاني: "لا أستطيع اعتبار الحادث غير مقصود".

وأضافت خلال لقائها مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن غاز نترات الأمونيوم لا يمكن انفجارها تلقائيا، موضحة: "لا بد من احتكاك صاروخي يؤدي لهذا الانفجار، واعتبر مصادفة حدوث الانفجار شيء من الكذب والتلفيق".

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وأكدت كارمن أنها تستضيف بمنزلها عددا من العائلات المتضررة جراء الانفجار، وأن الخطوة التالية لها هي النزول إلى أرض الواقع ومحاولة مساعدة الأشخاص المتضررين من الانفجار.

ووقع حادث انفجار أليم، مساء أول أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.