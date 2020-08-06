سيلفي مي سليم وأحمد فهمي مع أصدقاء الطفولة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من الساحل الشمالي.

محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته مع أفراد عائلته.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها في أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

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دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يحمل كلبه.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حشابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تعلن من خلالها

دعمها للبنان.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق سناب شات

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة أصدقائه منذ الطفولة.

جوليان مور

نشرت الفنانة العالمية جوليان مور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بتطبيق الأبيض والأسود.