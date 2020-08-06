عاصي الحلاني: دوى تفجير مرفأ بيروت لم يحدث في تاريخ الحروب اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - ووفق آخر البيانات الرسمية، أدى انفجار شحنة نترات الأمونيوم المودعة في مخزن بمرفأ بيروت، إلى مصرع ما لا يقل عن 135 شخصًا وإصابة نحو 4 آلاف، بينما بقي نحو 300 ألف شخص بلا مأوى تدمرت منازلهم.

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