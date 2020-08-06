إليسا توجه الشكر لمصر على مساعدتها لبنان بعد حادث الانفجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة إليسا، على توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية، وعدد من الدول، لمساعدتهم لبنان، بعد حادث الانفجار الذي وقع ببيروت.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "‏شكرا لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان، السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن.. شكرا لفرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا" .

وأضافت : "الإنسان واحد وإنتم أثبتوا هذا الشيء.. لبنان منكوب".

ووقع حادث انفجار أليم، مساء أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.