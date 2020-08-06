إليسا توجه الشكر لمصر على مساعدتها لبنان بعد حادث الانفجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة إليسا، على توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية، وعدد من الدول، لمساعدتهم لبنان، بعد حادث الانفجار الذي وقع ببيروت.
وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "شكرا لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان، السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن.. شكرا لفرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا" .
وأضافت : "الإنسان واحد وإنتم أثبتوا هذا الشيء.. لبنان منكوب".
ووقع حادث انفجار أليم، مساء أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.
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