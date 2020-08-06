فيديو| بعد حذف الصورة المثيرة للجدل.. محمد رمضان يتضامن مع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمد رمضان، على التضامن مجددا مع شعب لبنان، بعد حذف الصورة التي عرضته لموجة من الانتقادات خلال تعزيته للشعب اللبناني.

ونشر رمضان، فيديو يوضح جمال لبنان عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ثقة في الله، لبنان راح يرجع، اللهم احفظ وطنا الغالي".

وكان رمضان، قد نشر صورة لفتاة لبنانية من بين معجباته في بيروت، كانت ترفع لافتة دون عليها: "بنحبك يا محمد رمضان.. نمبر وان"، وعلق: "خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين شفاء لا يغادر سقما"، وأثارت حالة جدل، وسط اتهامات له بالغرور واستعراض جماهيريته.

ووقع حادث انفجار أليم، مساء أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.