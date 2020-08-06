فيديو .. جوچيرا يطرح أحدث كليباته Another World

طرح الباند العالمي جوچيرا أحدث كليباته، والذي يحمل اسم Another World، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الباند العالمي جوچيرا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Flying whales، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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