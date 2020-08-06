شاهد .. فيفي عبده ترزق بحفيد جديد

أعلنت الفنانة فيفي عبده عن انضمام فرد جديد إلى عائلتها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت فيفي عبده صورة لها برفقة دكتور، وأعربت عن شدة سعادتها بأن الله رزقها بحفيد جديد، قائلة: الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد. انا بشكر دكتور شريف باشا سيف علي اهتمامه ببنتي. بحفيد جديد، قائلة: الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد. انا بشكر دكتور شريف باشا سيف علي اهتمامه ببنتي. Advertisements يذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل مملكة الغجر، والمسلسل من تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة كل من حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، عزة مجاهد، أحمد كرارة، صوفية، هبة عبدالعزيز، محمد سليمان، حسام فارس، صبري عبدالمنعم، علي حميدة، ياسر علي ماهر، شمم الحسن، إحسان الترك، محمد جمعة.

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