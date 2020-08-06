تراند اليوم : أخر دلع .. هنا الزاهد مجننة أحمد فهمي في البيت – إتفرج

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له و ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر أحمد فهمي في الصورة بملابس رياضيه في منزله.

وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :

– الصوره تجنن

– شكلك حلو كالعاده

– مسخره يا احمد

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يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل “رجالة البيت” الذي تم علرض في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.

مسلسل “رجالة البيت” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن “ويزو”.

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