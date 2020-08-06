تراند اليوم : رسالة دعم من رضوي الشربيني لشعب بيروت – شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتبت رضوى الشربيني قائلة: “‏اندلاع حريق في سوق عجمان الشعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة فى الإمارات، يارب احمي شعب الامارات الشقيق واحفظهم يارب”.

ويذكر ان حريقا هائلا شب في سوق فواكه وخضروات في المنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان، مساء الأربعاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لـ نبأ عاجل نشره موقع صحيفة “الخليج تايمز”

وشوهدت عدة سيارات إطفاء تتدفق على الفور لإخماد الحريق، وحث الدفاع المدني في عجمان سائقي السيارات على اتخاذ طرق بديلة.

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وأبلغت مصادر خليجية أن “رجال الإطفاء في عجمان طوّقوا الموقع واستخدموا الماء والرغوة في إخماد الحرائق التي اندلعت في العديد من المتاجر فيه”.

وقالوا إن ‘أربعة مراكز للدفاع المدني متورطة في مكافحة الجحيم الكبير’.