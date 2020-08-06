فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصور.. إصابة دومينيك حوراني وإبنتها في إنفجار بيروت

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سماح محمد 0 تبليغ

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كشفت الفنانة اللبنانية ​دومينيك حوراني​ عن تعرضها للإصابة برفقة إبنتها ديلار من جراء الإنفجار الذي وقع يوم أمس في مرفأ بيروت.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لإصابتها وابنتها والتي كشفت عن جروح في الرقبة واليدين والقدمين والظهر، وعلقت قائلة: “لكل اللي عم يسأل عنا اصابتنا بسيطة الحمد لله لكن نحن في حالة صدمة”.
يشار إلى أن عدد من النجوم تضررت منازلهم بشكل كبير، نذكر منهم الفنانين راغب علامة وإليسا وهيفا وهبي، إضافة للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي أيضاً تعرضت لإصابة خضعت على إثرها لعملية جراحية إستغرقت 6 ساعات.

بالصور.. إصابة دومينيك حوراني وإبنتها في إنفجار بيروت بالصور.. إصابة دومينيك حوراني وإبنتها في إنفجار بيروت

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