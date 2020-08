تراند اليوم : شاهد.. بعد انفجار مرفأ بيروت..سالي بسمة: “رجعت 14 سنة لورا”

View this post on Instagram

طلع الضو.. بعدني واعية متل كتير ناس ناطرين نشوف إشارة أو أي شي بدل إنه الإنفجار ما صار والضحايا ما راحو والمفقودين موجودين والجرحى سالمين.. اليوم رجعت لحرب تموز، رجعت 14 سنة لورا بكل تفاصيلها... نعسانة وعقلي ما عم يخليني نام.. بخاف على أهلي وعلى رفقاتي وعلى كل يلي بحبهم.. بخاف على كل حدا عم يقرا هلق.. حاولت اتصل بكتير ناس بعرفهم لإتطمن عنهم وكل شوي إتذكر حدا.. ما عم بقدر احصر دماغي وتفكيري وراسي .. ما عم بقدر استوعب حجم الكارثة ولا عم لاقي جواب ليش صارت ولا مين عملها.. ما عم لاقي سبب لموت هالناس.. ما عم لاقي مبرر لنكبة بيروت.. كل العالم عم يحكي فينا وعنّا .. كل رسالة وصلتني وكل تلفون إجاني من كل البلدان قهرني، بكاني، اليوم اتصدرلي كمية حب قتلتني.. بحبكم كتير كلكم.. وشكراً إلكم كلكم ♥️ برمشة عين كلنا رح نروح الله يرحم الشهداء، ويشفي الجرحى، ويرد المفقودين سالمين عند أهاليهم 😞 ويحرق اللي كان السبب نحنا شعب بحب الحياة، بس الحياة ما بتحبنا😭 #موطني لن أراك سالمًا منعمًا وغانمًا مكرمًا ..💔🥺 🇱🇧🇱🇧🇱🇧 س.ب #بيروت #انفجار #مرفأ_بيروت #انفجار_المرفأ #موت #لبنان #بيروت_منكوبة #لبنان_منكوب