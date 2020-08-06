تراند اليوم : بعد تهشم سيارته .. حمو بيكا يصعد تريند تويتر

تصدر حمو بيكا، تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب ارتباط اسمه بحادث السيارة الذي وقع بالساحل الشمالي منذ يومين.

كان حادث تصادم وقع صباح الاثنين الماضي، بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة مدير أعمال حمو بيكا بعدد من السيارات، ما أحدث تلفيات كبيرة في عدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث.

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وقال حمو بيكا إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يتوجه إلى القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين في السيارة.

وأضاف بيكا أن هناك سيارات كانت مخالفة وتقف صفا ثانيا، ما جعل سيارة مدير أعماله تتفاجأ بإحدى هذه السيارات، فاصطدمت بها، ثم اصطدم بسيارتين أخريين، على حد قوله، لافتًا إلى أن البعض استغل الموقف لنقل معلومات مغلوطة.