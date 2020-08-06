تراند اليوم : شيرين عبد الوهاب تدعي لضحايا بيروت – شاهد

رصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على نعي ضحايا حادث إنفجار بيروت المروع.

قالت شيرين، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” :” ربنا يرحم اللي توفوا في الحادث المؤلم النهارده وبعزي أهلهم، وعمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة”.

يذكر أن تعرض عدد من النجوم اللبنانيين إلى خسائر كبيرة عقب الانفجار الذى أصاب بيروت ولم تكن الخسائر عند حد تحطيم منازلهم بل تعرض البعض إلى إصابات بالغة ونقلوا إلى المستشفى لمداواة جروحهم الغائرة.