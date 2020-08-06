تراند اليوم : “مادلين طبر”: لبنان يحتاج إلى رئيس مخلص مثل “السيسي”

قالت الممثلة اللبنانية مادلين طبر، إن بلادها تحتاج إلى “رئيس مخلص” مثل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لانتشاله من أوضاعه الراهنة، وذلك في أعقاب التفجير الذي هز بيروت أمس وأدى إلى مقتل وإصابة المئات.

ونشرت مادلين التى تقضى إجازتها فى مصر، صورة لأهرامات الجيزة مزينة بعلم لبنان تضامنًا مع الشعب اللبناني، وعلقت عليها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، “رجعت من العين السخنة مصدومه لما يحصل فى بلدى الحبيب اللى بعشقه لبنان.. اتصلت بأختى ومنزلها فى منطقه الدورة على بعد 15 دقيقه من المرفأ.. وجدتها منهارة.. مرعوبة.. زجاج منزلها كله تناثر فى أرجاء البيت”.

وأضافت: “الأصحاب والأهل اطمنت عليهم.. لكن اللى حصل مستفز من الجهتين المسئولتين ومش عايزه فلسفة”.

وفي إشارة إلى “حزب الله”، تساءلت مادلين: “كيف يستغل حزب مرفأ بيروت الرسمى لحسابه هو ومن يتلقى أوامره منهم؟.. ومن هو العدو الأقسى.. اللى ضرب مخازن الأسلحة أم اللى خزن متفجرات وأسلحة فى ملك الحكومة وبين الناس؟”.

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ومضت إلى القول: “بحبك يا لبنان .. وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ.. محتاجين معجزة للإنقاذ.. محتاجين مخلص وطنى يضع مصلحة بلده أولا.. مخلص شبه السيسى”.

وهز انفجار أمس مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.