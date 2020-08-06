شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي عن تفجيرات بيروت: أكثر عيون حزينة هى عيون لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، عن حزنها الشديد لما شهدته العاصمة "بيروت" من تفجيرات أودت بحياة العشرات إلى جانب آلاف الحرجى، أمس الثلاثاء.



ماجدة الرومي

وشاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها معلقة عليها :"أَكْثَر عُيُون حَزِينَةٌ هِيَ عُيُونٌ لُبْنَان".

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وفي وقت سابق، علقت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، على حادث انفجار مرفأ بيروت، والذى وقع أمس الثلاثاء، وخلف عشرات الضحايا وآلاف المصابين، قائلة: "كل ما عشته في الحرب السابقة لم يشبه ما حدث بالأمس، فى جهنم لا يوجد شيء مروع أكثر من ذلك الانفجار".

وأضافت الرومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، أن الشعب اللبناني تحت تأثير صدمة عنيفة ولا أحد يستطيع الحديث مع الآخر بسبب صدمة الحدث، موضحة أنها تحيي الشعب اللبناني العظيم.

وأكدت ماجدة الرومي، أن الشعب اللبناني وقف وتضامن، واستطاع في أقل من 24 ساعة على تنظيف الشوارع وتضميد الجراح، قائلة: "الناس تطايرت في الشوارع وبيروت تدمرت في ثوانٍ وهناك مؤامرة على لبنان، وأخيراً سيقولون إن ما حدث إهمال والشعب اللبناني يتعرض لجريمة".

ودعت ماجدة الرومي، دول العالم العربي لوقفة تضامن مع لبنان وشعبها، ونحتاج إلى الدعم المعنوي، وكذلك الأدوية لأن هناك جرحي بالمئات، موضحة أن لبنان تتعرض لحلقات من التفتيت.