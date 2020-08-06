شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى: دوى تفجير مرفأ بيروت لم يحدث فى تاريخ الحروب اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان اللبناني عاصى الحلاني، على حادث انفجار مرفأ بيروت، والذى وقع أمس الثلاثاء، وخلف عشرات الضحايا وآلاف المصابين، إن دوي تفجير مرفأ بيروت لم يحدث في تاريخ الحروب اللبنانية، موضحاً أن الشعب اللبناني محكوم عليه ألا يعيش في استقرار.

وأضاف الحلاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، أن بيروت أصبحت مدينة مدمرة ويجب أن يصل التحقيق إلى المتسبب، متمنياً أن يجري تحقيقاً شفافاً في حادث مرفأ بيروت ومحاسبة المسئولين عنه.

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وأكمل عاصي الحلاني، أن لبنان عاني كثيراً من الحروب، موجهاً الشكر الشعب المصري "غمرونا بمحبتهم ومساندة لبنان في محنته"، قائلا: "أشكر الرئيس السيسى على المستشفى الميداني التى أقيمت في بيروت من مصر، ودائما مصر كانت ومازالت الأم الحنونة للبنان".

وكانت كشفت منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، عن أرقام الخسائر التى تعرض لها لبنان جراء تفجير بيروت الذى وقع أمس الثلاثاء، وقالت إن الخسائر الناتجة عن تفجير بيروت كبيرة جدا، مشددة على أن الخسائر البشرية هى الأهم الآن مقارنة بالخسائر الاقتصادية.

وأضافت منال عبد الصمد، خلال مداخلة لها عبر تلفزيون الخليج 365، أن لبنان به الآن أكثر من 4 آلاف جريح وأكثر من 100 شهيد وأكثر من 100 مفقود، وما يعنينا هو إنقاذ المصابين وسيتم تعويض أهالى الضحايا ومعالجة الجرحى حتى لو كان هذا التعويض قليل، أما عن الأضرار المالية فلا تقل عن 3 مليارات دولار، كما أن هناك 300 ألف عائلة تم تشريدها بسبب الحادث، وبعض المستشفيات وصلت لاكتمال طاقتها الاستيعابية خاصة بعد أن تعرضت 3 مستشفيات للتدمير جراء الحادث، ونشكر الدعم الذى قدمته بعض الدول من أجل إمدادنا بالدعم الطبي المطلوب.