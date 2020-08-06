شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يطرح نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" بدون راقصة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى شوقى نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" التى طرحها منذ أسبوع، بدون مشاهد الراقصة، بعد انقادات مشاهد الراقصة التى شاركته الكليب فى نسخته الأولى رغم الإشادة بالأغنية وموسيقاها إلا أن الانتقادات جعلت المنتج نصر محروس يفضل تصوير نسخة أخرى من الكليب.
كان شوقى، قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ضارب عليوى" عبر موقع "يوتيوب" تزامنًا مع عيد الأضحى، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب وشاركته الراقصة ليندا، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى أغنية "ملطشة القلوب".
وكان المطرب مصطفى شوقى قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية بأغنيتى "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامى سمير، والكليب من إخراج نصر محروس، وأغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامى سمير.
مصطفى شوقى أعلن من قبل أنه يحب أغانى المهرجانات فهى تعد لونا من ألوان الأغانى الشعبية، وأغنية المهرجانات استطاعت فرض نفسها، لذلك أنا ضد الهجوم على أغنية المهرجان لأن مصدره الحقيقى هو الحارة المصرية، لكن مع مراقبة كلمات الأغانى، وأضاف لم أفكر قط فى تقديم هذا النوع لكنى ضد منعه.
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