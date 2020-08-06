شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يطرح نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" بدون راقصة ‏‏(فيديو)‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى شوقى نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" التى ‏طرحها منذ أسبوع، بدون مشاهد الراقصة، بعد انقادات مشاهد الراقصة التى ‏شاركته الكليب فى نسخته الأولى رغم الإشادة بالأغنية وموسيقاها إلا أن ‏الانتقادات جعلت المنتج نصر محروس يفضل تصوير نسخة أخرى من ‏الكليب.‏

كان شوقى، قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ضارب عليوى" عبر ‏موقع "يوتيوب" تزامنًا مع عيد الأضحى، والتى صورها على طريقة الفيديو ‏كليب وشاركته الراقصة ليندا، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان بلال ‏سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى ‏أغنية "ملطشة القلوب".‏

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وكان المطرب مصطفى شوقى قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية ‏بأغنيتى "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، ‏وتوزيع رامى سمير، والكليب من إخراج نصر محروس، وأغنية "وحشتوني" ‏من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامى ‏سمير‎.‎

مصطفى شوقى أعلن من قبل أنه يحب أغانى المهرجانات فهى تعد لونا من ‏ألوان الأغانى الشعبية، وأغنية المهرجانات استطاعت فرض نفسها، لذلك أنا ‏ضد الهجوم على أغنية المهرجان لأن مصدره الحقيقى هو الحارة المصرية، ‏لكن مع مراقبة كلمات الأغانى، وأضاف لم أفكر قط فى تقديم هذا النوع ‏لكنى ضد منعه‎.‎

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