شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تتفاعل مع جمهورها بصورة نادرة من عيد ميلادها الـ18 برفقة ووالدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دائما نجوم الفن على نشر صورهم القديمة، والتفاعل مع جمهورهم على السوشيال ميديا، فيما تحمله من ذكريات وتاريخ فنى لمسيرته، حيث استرجعت الفنانة سيمون، ذكرياتها بنشر صورة قديمة من حفل عيد ميلادها الـ 18 برفقة والدتها وجدتها، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة:" عيد ميلادي الـ18 أنا وامي وتيتا الله يرحمهم في شبرا الجميلة واحلي عيد ميلاد".

كانت سيمون قد أعربت عن سعادتها بتشبيهها بالفنانة الراحلة ليلى مراد، وعلقت على إحدى الصور الذى تظهر الشبه بينهما عبر حسابها على فيس بوك، مؤكدة أن ليلى مراد هى قيثارة الطرب والحب والتمثيل لأجيال.

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورة للراحلة ليلى مراد وهى فى منزلها وشبهها الكثيرون بالفنانة سيمون، خصوصًا أن الأخيرة كانت تتمنى أن تجسد شخصية الراحلة وسيرة حياتها الفنية فى عمل درامى، ولكنها لم توفق وحزنت كثيراً لعدم تقديم مسلسل "ليلى مراد".

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سيمون عبر انستجرام

وسيمون عاشقة للنجمة الراحلة ليلى مراد، حيث إن أول أغنية قدمتها على المسرح فى بداية مشوارها الفنى كانت "ماليش أمل فى الدنيا" للفنانة لليلى مراد.

كما كتبت سيمون، مؤخراً عبر حسابها على فيس بوك: "محبـة الله عندما تشتعل فى القلب لا تضبط فكـر الإنسـان وحواسـه بمفردهـا، بـل إن الإنسـان كله يدخـل فـى هـدوء وسـكينة هى الفردوس بعينـه، وهذا يرجـع لمقدار الأمـان والاطمئنان اللانهائى الـذى يحسـه الإنسـان أثنـاء وجـوده فى حضـرة الله الكلى القـدرة والقـوة".