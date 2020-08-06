شكرا لقرائتكم خبر عن "بلاك تيما" يبدأ حفل الأوبرا بأعنية "بحار" بحضور خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل حفل فريق بلاك تيما بدار الأوبرا المصرية احتفالاً بمرور 16 عامًا على نشأة الفريق الغنائى، وحضر الاحتفال المخرج خالد جلال وبدأ الفريق الحفل وسط جمهور كبير حرص أن يحتفل معهم بعيد ميلادهم وكانت أول أغنية "بحار" .

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط، وهو فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.