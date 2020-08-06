شكرا لقرائتكم خبر عن 7.2 مليون جنيه إيرادات أول أسبوع فى موسم عيد الأضحى السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى إيرادات وصلت الى 7 ملايين و250 ألف جنيه فى الأسبوع الأول من الموسم الذى يشهد عرض فيلم واحد جديد وهو "الغسالة" و3 أفلام قديمة عرضت سابقاً فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى وهى "الفلوس" للنجم تامر حسنى، و"لص بغداد" للنجم محمد امام و"بناث ثانوى" لعدد من الفنانات الشابات.

وجاءت ايرادات الأسبوع كالتالى "الغسالة" حصد 6 مليون و500 ألف جنيه بعد انطلاقة فى دور العرض يوم الخميس الماضى، وهو تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.



الغسالة

فيلم "لص بغداد" حصد هذا الأسبوع ايرادات 360 ألف جنيه، وهو بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، و تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وكان الفيلم قد حصد اجمالى ايرادات 32 مليون و 800 ألف جنيه بعد 13 أسبوع عرض.



فيلم لص بغداد

فيلم "الفلوس" حقق 370 ألف جنيه، والعمل بطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين والعمل قصة تامرحسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ليكون اجمالى ايراداته وصلت الى 47 مليون و 500 ألف حنيه فى 17 أسبوع عرض.

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فيلم الفلوس

فيلم "بنات ثانوى" حصد 15 ألف جنيه، وهو بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، لتصل حصيلة ما حققه الفيلم 7 مليوناً و900 ألف جنيه فى 16 أسبوع عرض.



بنات ثانوى

يذكر أن دور العرض عادت للعمل مرة أخرى الشهر الماضى بطاقة استيعاب 25 % بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد اغلاق 3 أشهر، وهو ما تسبب فى الغاء موسم عيد الفطر الماضى.