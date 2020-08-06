شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم وأمير طعيمة يعلنان تضامنهما مع الشعب اللبناني بعد تفجيرات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حكيم، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو لأغنية عن لبنان، لإعلان تضامنه مع الشعب اللبناني عقب وقوع التفجيرات التي هزت العاصمة بيروت.

ونشر الفنان حكيم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" معلقا: "تعازينا لكل شهداء لبنان وتمنياتي بالشفاء العاجل لكل المصابين يارب احفظ لبنان وشعبها. #الحقوا_لبنان".

من جانبه، قال الشاعر أمير طعيمة عبر حسابه الرسمي على تويتر :" أي عقل بيقول انك تتحفظ علي قنبلة موقوتة لسنوات في منطقة مأهولة بالسكان. الشعب المحب للحياة و اللي بمرور السنين بيسلبوه حقه في الحياة الآدمية الطبيعية. قلبي مع الشعب اللبناني اللي بقاله سنين بيدفع ثمن أخطاء لم يرتكبها. ربنا يرحم رفيق الحريري".

فيما غردت الفنانة سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة :"حبيبتي كارمن شكراً الله يحميكي ويحمي مصر". بينما كتبت نجوى كرم، عبر حسابها بموقع تويتر:" من قلبي بعزّي أهالي الشهداء اللي ماتوا وبتمنّى الشفاء العاجل لكلّ المصابين بهذا الانفجار وهيدي رسالتي لكل السياسيين".

وقالت نجوى كرم، في رسالتها الصوتية إلى سياسيين لبنان:"كأن ما صار شيء، دبحوتنا ودبحتوا البلد، مثل كأنه ما صار شيء، طفيتوا أهدافنا وأحلامنا وبكرة تابعنا، كأنه ما سار شيء وهجرتوا أولادنا وأدمغتنا ومثل كأنه ما صار شيء، نهبتونا وسرقتونا وفلستونا".

وأضافت :"أحنا مش ملكم ولا محطة لتجاربكم ولا لتحقيق أمنياتكم، لازم ثورة تفوت على بيتوكم، شغلتونا فينا المستشفيات وأطباء النفس، خلوتنا ميتين وأحنا أحياء يا بلا وجدان"، وتابعت:"كيف قادرين تستخفوا بينا وعقولنا وأرواحنا، لو أنتم مش فاهمين نصيبة ولو فاهمين نصيبه أكبر".

من ناحية أخرى، طمئن جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهور الفنانة اللبنانية على صحتها بعد وقوع التفجيرات التي هزت العاصمة اللبنانية "بيروت" الثلاثاء، مؤكدا أن نانسي عجرم وزوجها بخير.

Advertisements

وقال جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إن عيادة الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، تدمرت وتهشم زجاجها الذي وصل إلى رأسه وظهره أيضا عقب وقوع التفجيرات، مشيرا إلى أن الفنانة نانسي عجرم بخير وتجلس في منزلها بعيدا عن موقع التفجيرات.

وتسببت التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، في مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطني العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري.

وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت في مقابلة مع تلفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.