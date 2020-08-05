"جوي كينج" تنضم لأبطال فيلم براد بيت الجديد

تقترب الممثلة الشابة "جوي كينج" من الانضمام لنجوم الفيلم الجديد المرتقب للنجم الكبير براد بيت والذي يطرح بعنوان Bullet Train.

وذكر موقع "ديد لاين" أن الممثلة الشابة التي حققت شهرتها بأفلامها مع شبكة نتفليكس، تقترب من المشاركة بالفيلم الجديد الذي تنتجه شركة "سوني" للإنتاج السينمائي، في دور رئيسي.

وأوضح الموقع أن الفيلم الجديد مستوحى من رواية يابانية بعنوان Maria Beetle، للروائي الياباني Kôtarô Isaka، وتحكي عن قصة 5 رجال يعملون كقتلة مأجورين، يجدون أنفسهم على متن قطار فائق السرعة، وسرعان ما يكتشفون انهم مكلفون بمهمات متشابكة معا ليبدأ القتال فيما بينهم.

وسيجسد براد بيت دور أحد هؤلاء القتلة المأجورين، بينما ستجسد جوي كينج، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 21 مؤخرا، إحدى الشخصيات الرئيسية.