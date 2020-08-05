بيروت في السينما.. 6 أفلام تحكي تاريخ "زهرة الشرق"

حجب الانفجار الضخم الذي ضرب المرفأ الشمس عن بيروت، تلك المدينة التي أضاء نورها العديد من الأفلام السينمائية التي حكت عن تاريخها وشوارعها وأهلها.

حرص العديد من المبدعين على تقديم أفلام تعكس جمال بيروت وحربها الأهلية وآثارها ولحظات التحوّل التي مرّت بها، نرصدها في السطور التالية:

طيف المدينة





تدور أحداث فيلم المخرج جان شمعون (1944- 2017) حول شخصية الفتى "رامي" صاحب الـ12 عاماً، الذي يهاجر من قريته الجنوبية إلى بيروت هرباً من القصف الإسرائيلي، فيغدو تائهاً في فوضى مدينة تسودها الغوغاء.

ولدى اندلاع الحرب اللبنانية يضطر "رامي" إلى حمل السلاح بعدما خطف مقاتلون والده، وفي مساره يلتقي بـ"سهام" وهي زوجة رجل مخطوف.

وتكشف أحداث الفيلم الذي طُرح عام 2000 عن ملامح بيروت في تلك المرحلة والصراعات المسلحة التي تركت أثراً كبيراً على حياة أهل بيروت ودفعت أطفالاً صغاراً لحمل السلاح.

واستعان مخرج ومؤلف الفيلم جان شمعون بمشاهد أرشيفية حقيقية من حرب الشوارع في بيروت ودعمها بموسيقي تصويرية معبرة.

أحلام معلقة





فيلم وثائقي تسجيلي (إنتاج 1992) من إخراج جان شمعون وزوجته مي المصري، يتناول قضية المفقودين وضحايا الحرب الأهلية.

ويحكي الفيلم قصة 4 شخصيات في مجتمع مزقته الحرب، ليلقي الضوء على تصميم هذه الشخصيات في إعادة بناء مستقبلها.

بيروت الغربية





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في عام 1998 طُرِح فيلم "بيروت الغربية" من تأليف و إخراج زياد دويري، وشارك في بطولته رامي دويري، رولا أمين ومحمد شماس.

تبدأ أحداث الفيلم بتقسيم بيروت إلى بيروت الغربية الخاصة بالمسلمين وبيروت الشرقية الخاصة بالمسيحيين.

وشخصية طارق هي محور العمل، الذي يدرس في المدرسة الفرنسية في بيروت، ويصنع أفلاما مع صديقه عمر.

في بداية الحرب تغلق المدارس ويعمّ العنف شوارع بيروت، ويصبح التنقل من بيروت الغربية إلى الشرقية مخاطرة.

خارج الحياة





صدر فيلم "خارج الحياة" في 15 مايو/أيار 1991، وهو من إخراج مارون بغدادي وبطولة حسن فرحات، رفيق علي أحمد ومجدي مشموشي.

وتدور أحداثه حول مصور فرنسي يتم اختطافه واحتجازه كرهينة أثناء الحرب الأهلية في بيروت، وشيئاً فشيئاً يفقد ثقته في نفسه و يشعر بالانكسار.

لبنان بلد العسل والبخور





يروي هذا الفيلم حكايات الحرب اللبنانية من خلال طبيبين فرنسيين، بحيث نرى حياة المقاتلين وصراعاتهم وأحلامهم، ونشهد كيف تمتزج صورة الجلاد بصورة الضحية.

تنطلق الأحداث من خلال جماعة "أطباء بلا حدود" الفرنسية، وقام بتأليف وإخراج الفيلم مارون بغدادي، ويعتبر بعض النقاد هذا الفيلم بمثابة خطوة تمهيدية لفيلمه "خارج الحياة".

هلأ لوين

في عام 2010 قدَّمت المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي فيلماً بعنوان "هلأ لوين"، لذي يتناول بأسلوب كوميدي موضوعاً شديدً الحساسية وهو قصة مجموعة من النساء المسيحيات والمسلمات من قرية لبنانية واحدة يتجاور فيها المسجد مع الكنيسة، يحاولن بكل الوسائل منع تجدد الحرب الدينية في قريتهن، وقد حقق هذا الفيلم نجاحاً كبيراً وقت عرضه ونال العديد من الجوائز في مهرجانات دولية.