شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة زوجها تدمرت.. مدير أعمال نانسي عجرم يطمئن جمهورها على حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهور الفنانة اللبنانية على صحتها بعد وقوع التفجيرات التي هزت العاصمة "بيروت" الثلاثاء، مؤكدًا أن نانسي عجرم وزوجها بخير.

وقال جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إن عيادة الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، تدمرت وتهشم زجاجها الذي وصل إلى رأسه وظهره أيضًا عقب وقوع التفجيرات، مشيرًا إلى أن الفنانة نانسي عجرم بخير وتجلس في منزلها بعيدًا عن موقع التفجيرات، وفقًا لما ذكره لبرنامج Et بالعربي.

وتسببت التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، في مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطني العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري.

وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت في مقابلة مع تلفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار .

قال محافظ بيروت في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

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وأضاف المحافظ أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.