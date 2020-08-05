شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتضامن مع الشعب اللبنانى: "ثقة في الله لبنان راح يرجع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على التضامن مع الشعب اللبناني في ازمته الحالية بعد انفجار ميناء بيروت الذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتشريد الآلاف من منازلهم بعد تدميرها.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهر من خلاله معالم لبنان السياحية وشواطئه الخلابة، وكتب قائلاً "اللهم احفظ وطنا العربي، ثقة في الله لبنان راح يرجع".

وكان رمضان قد اعلن تضامنه امس مع الشعب اللبناني، ونشر صورة لاحدي اللبنانيات وهي تحمل لافته مكتوب عليها "بنحبك يا محمد رمضان" من احدي المظاهرات التي شهدتها بيروت الفترة الأخيرة، وكتب "خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين شفاء لا يغادر سقما".

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وعلى جانب آخر، قال محافظ بيروت، مروان عبود، إن الأحوال في بيروت سيئة للغاية ولا يزال الشعب اللبناني تحت تأثير الصدمة، وما يحدث هو حلم مزعج لا تزال لبنان كلها تحت تأثيره، مشيرا إلى أن مرفأ بيروت تدمر بالكامل، ونصف مساحات بيروت بالكامل تدمرت إثر الانفجار الذي حدث أمس، وأن من تضررت منازلهم يباتون إما في العراء أو في عند أقاربهم خارج بيروت، ولكن في المجمل لم ينم أحد في بيروت أمس.



وأضاف محافظ بيروت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أنه ما زالت أعمال البحث عن المفقودين، وعمليات فتح الطرقات، والوقوف على الأضرار ومسحها، ونقل المصابين إلى المستشفيات، أما بالنسبة للأمور الأخرى، وإعادة إعمار بيروت مرة أخرى وترميمها فهى ستتم بعد المسح الكامل للإنفجار، مؤكدا أن طائرات الإغاثة تتوالى على بيروت منذ أمس.



وأوضح محافظ بيروت أن المستشفى الميداني المصري لم يتوقف عن العمل، ويستقبل المصابين من أبناء بيروت، متوقعا أن طائرات الإغاثة مستمرة، وقال: "وضعنا المالي سيئ، ونريد أي مساعدات يمكن أن تحصل عليها بيروت، لأن بيروت الآن تحتضر".