شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض مسرحية لقاء سويدان "سيد درويش" بعد تأجيلها تضامنا مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الفنانة لقاء سويدان، غدا الخميس أولى عروض مسرحيتها الغنائية الاستعراضية "سيد درويش"، على مسرح البالون بالعجوزة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك بعد انتهاء فريق العمل من جميع الاستعدادات قبل عيد الأضحى المبارك، وكان من المقرر عرض المسرحية اليوم الأربعاء ولكن تضامنا مع أحداث بيروت تقرر تأجيل العرض لغد الخميس.

وأجرت أسرة المسرحية العديد من البروفات على مدار الأشهر الماضية خاصة وأن العرض يحتوى على العديد من الأغانى والاستعراضات المتنوعية، فيما يصادف افتتاح المسرحية مع عيد ميلاد بطلة العرض لقاء سويدان والتي تقوم بدور الست جليلة.



لقاء سويدان

مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى ‏ ‎.



لقاء سويدان وميدو عادل من بروفات المسرحية

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.



الفنانة لقاء سويدان