شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "مالك غيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "مالك غيران" من كلمات تركى آل الشيخ واللحن "فلولكلور" توزيع سالفاتور جاناتشى ونابوتشودونوسور بولى.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنيته يا بلدنا ياحلوة، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان، وتم تصوير الأغنية فى عدد من الأماكن السياحية بمخافظات ومدن مصر المختلفة.

"مالك غيران" الثانية له التى يطرحها خلال الموسم الصيفى الحالى بعد أغنيته "يا بلدنا يا حلوة". وتقول كلماتها:

أنت إيه مالك غيران

والقلق فى عينك أهو بان

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أنت إيه مالك مجنون

كنت مستقوى وجبروتك

مش سمعت كلام الناس

يبقى تستحمل وخلاص

وتصدرت أغنية يا بلدنا يا حلوة للنجم الكبير عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، "يا بلدنا ياحلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية، فضلاً عن أن الأغنية احتضنت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الصورة التي حققت عنصر جذب للجمهور.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".