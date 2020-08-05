شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائه من كورونا.. أميتاب باتشان يسخر من الفيروس القاتل على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي أميتاب باتشان، متابعيه وجمهوره، بصورة ساخرة جديدة وهو يركل فيروس كورونا بقدميه، بعد تعافيه من إصابته بالفيروس القاتل.

ونشر النجم الهندي، صورة له وهو داخل أرضية أحد الملاعب، ويظهر في الصورة وهو يركل "فيروس كورونا" بقدميه، في إشارة منه الى السخرية من الفيروس القاتل الذي نجح في التعافي منه يوم الأحد الماضي.

وأعلن النجم العالمى أميتاب باتشان، منذ ايام، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".

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يأتى هذا بعدما كان قد حرص النجم العالمى أميتاب باتشان، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، حيث نشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، مكتوب عليها "عيد الأضحى المبارك".

ويحتفل المسلمون حول العالم بمناسبة عيد الأضحى، فيما يؤدى الحجاج شعائر فريضة الحج بالمسجد الحرام، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد.