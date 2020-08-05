شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق لـ"تلفزيون الخليج 365": أشكر مصر الحبيبة على مساندة لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الفنان اللبنانى وليد توفيق مدينة بيروت، التي شهدت انفجارا كبيرا بـ"المدينة الشهيدة"، قائلاً: "بيروت تبكى اليوم، أعزى أهالى شهداء الحادث، وأتمنى الشفاء للضحايا، والعثور على المفقودين، وأشد على أيادى جميع اللبنانيين هذا وقت التضامن يدا واحدة كشعب واحد لتقديم المساعدات للضحايا".
ووجه الفنان وليد توفيق، في رسالته عبر تلفزيون الخليج 365، الشكر للدولة المصرية وكل الدول العربية التي تساعد لبنان في أزمته الحالية، مضيفاً: "لبنان سيعود بخير، تعودنا على الصدمات وإن شاء الله تعود بيروت أفضل مما كانت، وتحية إلى مصر الحبيبة، وموقفها مع لبنان ليس غريبا فهى تقف معنا".
وتابع النجم اللبنانى: "أشكر كل الدول العربية التى تلقينا اتصالات منها، الله يحمى مصر ويحمى كل الدول العربية، رحم الله شهداء حادث بيروت، وأتمنى لهم الشفاء".
وكان الانفجار، الذى وقع أمس الثلاثاء فى مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام فى لبنان الذى يعانى بالفعل من أزمة اقتصادية وزيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التى تدخل فى صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة فى الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة وإن هذا الأمر "غير مقبول"، ودعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
وكانت منطقة ميناء بيروت البحرى ونطاقها بالعاصمة اللبنانية، قد شهدت انتشارا كثيفا لقوات الجيش اللبنانى، فى حين لا تزال الطائرات المروحية التابعة للقوات المسلحة تواصل عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة داخل الميناء جراء الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء عصر أمس.
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