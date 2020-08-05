شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق لـ"تلفزيون الخليج 365": أشكر مصر الحبيبة على مساندة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الفنان اللبنانى وليد توفيق مدينة بيروت، التي شهدت انفجارا كبيرا بـ"المدينة الشهيدة"، قائلاً: "بيروت تبكى اليوم، أعزى أهالى شهداء الحادث، وأتمنى الشفاء للضحايا، والعثور على المفقودين، وأشد على أيادى جميع اللبنانيين هذا وقت التضامن يدا واحدة كشعب واحد لتقديم المساعدات للضحايا".

ووجه الفنان وليد توفيق، في رسالته عبر تلفزيون الخليج 365، الشكر للدولة المصرية وكل الدول العربية التي تساعد لبنان في أزمته الحالية، مضيفاً: "لبنان سيعود بخير، تعودنا على الصدمات وإن شاء الله تعود بيروت أفضل مما كانت، وتحية إلى مصر الحبيبة، وموقفها مع لبنان ليس غريبا فهى تقف معنا".

وتابع النجم اللبنانى: "أشكر كل الدول العربية التى تلقينا اتصالات منها، الله يحمى مصر ويحمى كل الدول العربية، رحم الله شهداء حادث بيروت، وأتمنى لهم الشفاء".