شكرا لقرائتكم خبر عن الموجز الفنى من "تليفزيون الخليج 365".. شهيرة: محمود ياسين بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجز أخبار الفن لأهم وآخر أخبار الفن والفنانين، وحتى الساعة من إعداد محمود نصر وتقديم شروق وجدى وهشام عبد التواب. وجاء على رأس أخبار الموجز خبر تصريحات الفنانة القديرة شهيرة حول الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، مؤكدة أنه بخير وبصحة جيدة وحالته مستقرة، وما يُنشر عن تدهور صحته شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقد قدم الفنان محمود ياسين للدراما والسينما العديد من الأعمال الفنية الباقية، أشهرها الرصاصة لا تزال في جيبي، والجزيرة الجزء الأول وغيرها من عشرات الأعمال.

ويذكر أن آخر عمل لمحمود ياسين كان فيلم "جدو حبيبي" الذى شارك فى بطولته مع أحمد فهمي وبشرى ولبنى عبد العزيز، وتم عرضه عام 2012.

كما تناول الموجز قرار إدارة مهرجان مومباي السينمائي في الهند تأجيل دورته 22 لعام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الهند.

وقالت أكاديمية مومباي للصور المتحركة، المنظمة لأكبر مهرجان دولي للسينما في الهند، إنها اتخذت قرار تأجيل المهرجان في ضوء الألم والمعاناة المدمرين في جميع أنحاء البلاد، وعدم اليقين بشأن إعادة افتتاح دور السينما في مومباي وسيتم الإعلان عن موعد الدورة الـ22 من المهرجان قريبًا.

والهند حاليا ثالث أكبر عدد من حالات COVID-19 في العالم بـ1.855 مليون بالإضافة إلى 38938 حالة وفاة حتى أمس الثلاثاء.

وأشار الموجز إلى ارتفعت أسهم مِنصة ديزني التليفزيونية، بنسبة 10% في التعاملات المبكرة اليوم، بعد تخطيها حاجز الـ 100 مليون مُشترك على مِنصاتها في العالم كله.

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وحققت المنِصة أرباح لحد اليوم في أحدث إحصائية ليها، أكثر من 60.5 مليون دولار بعد تجاوزها حاجز الـ100 مليون ُمشترك، بعد الإعلان عن بث المِنصة بتسع شهور.

كما كشف نجم هوليوود الشهير شون بن عن تفاصيل زواجه من صديقته الممثلة ليلا جورج في أجواء حكمتها السرية، والذى أكده مع المذيع سيث ماير.

وأظهر النجم الشهير شون بن البالغ من العمر 59 عاما "دبلة الزواج" الذي يرتديها، وأكد أن الزواج تم بالفعل خلال جائحة كورونا وهو ما أجبره على الالتزام بقوانين الحماية فقد تم مشاركة بعض المقربين منه بحفل الزواج من خلال تطبيق" Zoom" ، وبينما كان متوجد معه بالمنزل طفليه وشقيق ليلا جورج.

واستمراراً لحالة التضامن الكبيرة مع لبنان عبرت النجمة التونسية لطيفة، عن تضامنها مع لبنان والشعب اللبناني بعد التفجير الكبير اللي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيته عشرات الجرحى والقتلى.

ونشرت لطيفة أغنية "بحبك يا لبنان" للمطربة اللبنانية فيروز، واللي أدتها بصوتها، على حسابها الشخصي على "تويت".

وكتبت لطيفة، فى تعليقها على الفيديو، "أنا فى حالة من الذهول والحزن والاستغراب بيروت موش ناقصه هموم.. أنا حزينة يارب لطفك بلبنان.. بيروت.. يا لبناني لا تستسلم.. أمنيتي الشخصية أطلبها من كل مواطن عربي لازم كلنا نقف وقفة إنسانية وتاريخية مع بيروت".

وقرر صناع عمل العرض المسرحي "سيد درويش" بطولة الفنانة لقاء سويدان وميدو عادل تأجيل عرض المسرحية تضامنا مع احداث لبنان، والتي نتجت عنها إصابة ووفاة العديد من الأشخاص إثر انفجار ضخم في بيروت، حيث كانت من المفترض افتتاح أولى العروض اليوم الأربعاء على مسرح البالون، وذلك بعد انتهاء فريق العمل من جميع الاستعدادات قبل موسم العيد.

وفى ختام الموجز الفني، وعالمياً قررت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان تجاهل الخلاف بينها وبين زوجها كاني ويست، وركزت أكتر على أعمالها، بعد ما راحت جلسة تصوير لمنتجاتها الجديدة. وكشفت كيم عن بعض من صور المنتجات الجديدة والخاصة بعناية البشرة والجسم.