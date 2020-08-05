صورة| إصابة الإعلامية إبتسام غنيم في انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن إصابة الإعلامية إبتسام غنيم، في الانفجار، الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت "نضال"، صورة تكشف عن إصابة "ابتسام"، وعلقت عليها: "الزميلة الحبيبة إبتسام غنيم سلامة قلبك وقلب كل لبنان⁧".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن الإعلامية إبتسام غنيم تعرضت للإصابة خلال مرورها بسيارتها بالقرب من مكان الانفجار، وانتشرت صور ابتسام وهي غارقة بالدماء، وقد خضعت لعملية في يدها وأعيد إدخالها مرة جديدة إلى المستشفى بسبب إصابتها البالغة.

ووقع حادث انفجار أليم، مساء أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.