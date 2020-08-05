بعد ظهور شقيق ياسمين علي في كليبها الجديد.. نجوم وأقاربهم من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فاجئت الفنانة ياسمين علي الجمهور، بظهور شقيقها "يحيى" من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أحدث كليباتها "ما ضاق إلا ما فرجت"، والتي طرحتها مؤخرا عبر موقع "يوتيوب"، وقالت "ياسمين"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ظهور شقيقها بالكليب هو الأهم بالنسبة لها، وتتشرف بوجوده في حياتها، موضحة "بشوفه بركة وحتة من الجنة في بيتنا".

شقيق ياسمين علي لم يكن أول أقارب الفنانين الذين لا يقلون جمالًا عن غيرهم- بل يزيدون- لما يعانونه من أمراض ذهنية جعلتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونستعرض في التقرير التالي أبزر أقارب الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة:

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أحمد مجدي كامل

الكثيرون يعرفون أن الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، لديهما ابن يُدعى "أحمد"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحرص والداه على الظهور معه في العديد من المناسبات، وتطلق عليه "مها" لقب "حبيب ربنا".

نواف أحمد رمزي

الفنان الراحل أحمد رمزي، كان لديه ابن يُدعى "نواف"، وكان يخفيه عن أنظار الجميع، للحد الذي جعله يذهب به إلى لندن للعيش هناك.

الأخ غير الشقيق لأنغام

الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، لديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى "أحمد"، وهو أخ غير الشقيق للفنانة أنغام.