محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة فيفي عبده، على الاحتفال بإنجاب ابنتها هنادي لمولود جديد. ونشرت فيفي صورة لها داخل المستشفى، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. النهاردة ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد". جدير بالذكر أن فيفي عبده، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي ببرنامج "خلي بالك من فيفي"، وهو ينتمي لنوعية برامج المقالب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| فيفي عبده تحتفل بإنجاب ابنتها مولود جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.